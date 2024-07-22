На Урале стройорганизация обманула участника СВО. В дело вмешался Бастрыкин

Строительная организация из Свердловской области обманула своего клиента - участника СВО по денацификации Украины. В дело вмешался глава СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в июне прошлого года семья участника спецоперации заключила с организацией "Дом 365" договор на строительство домовладения. Была внесена крупная сумма средств, однако к окончанию срока компания свои обязательства по договору не исполнила. Вместо дома семья получила частично возведенное сооружение, непригодное для проживания.

Потерпевшие множество раз обращались в компетентные органы, однако каждый раз их проблему игнорировали. Тогда семья попросила помощи у главы СКР Александра Бастрыкина, который пообещал разобраться в ситуации.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сообщили в СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.