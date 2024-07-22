Харрис намерена добиваться выдвижения кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.

В своем заявлении она пообещала приложить все силы для победы демократов над кандидатом на пост главы страны от республиканцев Дональдом Трампом.

Решение Байдена выйти из гонки Харрис назвала "бескорыстным и патриотическим поступком" ради США и американского народа.

Как сообщает телеканал CNN, более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру Харрис на пост президента на ноябрьских выборах.

21 июля американский президент Джо Байден заявил в своем обращении на личной странице в X, что не планирует баллотироваться на второй срок. Такое решение глава государства объяснил тем, что намерен сосредоточиться на своих обязанностях до конца президентского срока. Байден предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом от демократов.