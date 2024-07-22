В аэропорту Екатеринбурга на 6 часов задержали авиарейс в Самару

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в понедельник случилась многочасовая задержка авиарейса.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе WZ-1033 "Екатеринбург - Самара" авиакомпании Red Wings. Планировалось, что он отправится по расписанию 22 июля в 9 часов 25 минут. Однако теперь время вылета изменилось на 15 часов 15 минут.

На рейс ожидается 99 пассажиров. Как уточнили в прокуратуре, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. В ведомстве взяли на контроль ситуацию с оказанием услуг пассажирам.

Напомним, в начале июля рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга в Сочи задержали на 8 часов.