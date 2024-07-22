В Югре на треть снизился спрос на ипотеку

Составлен рейтинг регионов по спросу на ипотечные кредиты в первые пять месяцев 2024 г. Как оказалось, в Югре он снизился.

Снижение за пять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. составило 31,1%. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев, выданных на 1 тыс. человек экономически активного населения, составляет 38,5. Югра в рейтинге занимает седьмое место. Средний размер ипотечного кредита составляет 3,68 млн руб.

При этом в соседнем Ямало-Ненецком АО снижение составило 25%, средний размер ипотечного кредита составляет 4,1 млн руб., округ занимает третье место в рейтинге, пишет РИА Новости.