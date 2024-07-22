С начала года из Свердловской области выдворили более 1,6 тысяч "иностранных специалистов"

За первую половину 2024 года судебные приставы Свердловской области отправили на родину более 1 тысячи 650 иностранцев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП России, все эти мигранты находились в стране нелегально и нарушили миграционное законодательство РФ. Так, только за прошедшие две недели было выдворено более 240 приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Они прибыли на Урал на заработки, но находились в России не имея на то законных оснований.

Все "иностранные специалисты" были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, также суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого нелегала из России. Своего выдворения они дожидались в центрах временного содержания иностранных граждан.

Судебные приставы оформили все необходимые документы и сопроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу страны.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге хотят расширить сеть школ, в которых переехавшие в город иностранцы будут изучать русский язык. Мэр уральской столицы Алексей Орлов признал, что в нескольких школах большая часть детей переселенцев плохо знает русский, поэтому педагогам приходится прикладывать особые усилия, чтобы доносить материал до этих учеников.