В Туапсе НПЗ загорелся после падения обломков беспилотника

В Туапсе обломки подбитого беспилотника упали на нефтеперерабатывающих завод, была повреждена инфраструктура площадки, начался пожар. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, открытое горение на площади 50 кв. метров уже ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что за ночь на Туапсе было совершено две атаки дронов.

Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Краснодарским краем восемь беспилотников, 17 БПЛА – над акваториями Черного и Азовского морей. Также над Ростовской областью уничтожены 47 беспилотников, по одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.