Роспотребнадзор расследует отравление детей в Кузбассе

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в результате отравления более 30 детей в лагере в Кемеровской области.

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, зарегистрировано 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере "Магистраль". По предварительным данным, это вызвано норовирусной инфекцией.

Сотрудниками Роспотребнадзора отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Проводятся лабораторные исследования.

Пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. Следственный комитет завел уголовное дело.

В Госдуме просят Роспотребнадзор проверить производителей готовой еды. Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в поставляемой сервисами еде при проверке подобных инцидентов.