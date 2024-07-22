Депутаты хотят депортировать иностранцев за незнание русского языка

В Госдуме группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит проект закона, которым предлагается депортировать иностранных граждан в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

Происходить это будет за их счет. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 22 июля. В случае отсутствия таких средств депортация будет происходить за счет дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является депортируемый иностранец. В пояснительной записке говорится, что в последнее время участились случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ с целью выдачи сертификата.

Депутаты отмечают, что приезжать в РФ должны только востребованные специалисты, которые выучили русский язык и историю страны. Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, необходимо депортировать без затрат для нашего бюджета, заявил Слуцкий, сообщает РИА "Новости".

Ранее в СКР заявили, что число экстремистских преступлений среди мигрантов за год выросло на 147%.