22 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Блогеров обяжут получать лицензию на оказание образовательных услуг

Блогеры в России не смогут продавать гражданам курсы и тренинги, если у них отсутствует лицензия.

Пакет соответствующих законопроектов подготовлен рабочей группой по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. Как следует из пояснительной записки, в 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд руб. В I квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 млрд руб., а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей.

Самыми популярными нишами такого образования являются обучение новым профессиям (7,8 млрд), куры по здоровью (4,1 млрд), предпринимательству (4,6 млрд), психологии (3,7 млрд), эзотерике (3,4 млрд), финансовой грамотности (1,9 млрд), фитнесу (1,4 млрд) и отношениям (896 млн руб.).

Лантратова указала, что сегодня юрлица, оказывающие образовательные услуги, должны иметь на эту деятельность лицензию. При этом для индивидуальных предпринимателей она не требуется, сообщают "Известия".

Взыскание налогов с блогеров, которые ведут бизнес в "серой зоне", может принести в доход государства "миллиардов 300-500 в год", считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Теги: блогеры, курсы, тренинги, образование


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