Депутаты рассмотрят законопроект о возможности использования маткапитала для покупки авто

В Госдуму внесут проект закона, предусматривающий возможность приобретения российского автомобиля с использованием средств материнского капитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида.

При этом автомобиль должен быть произведен на территории РФ. Он не должен будет подлежать продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации. Как заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, это будет серьезной дополнительной мерой поддержки.

"Автомобиль для многодетных, тем более с детьми-инвалидами в семье - хорошее подспорье и насущная необходимость", - указал парламентарий.

Авторы инициативы ожидают, что принятие законопроекта существенно повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны, а также на развитие отечественного автопрома, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутаты предложили увеличить маткапитал в регионах в зависимости от рождаемости.