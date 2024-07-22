Роспотребнадзор просят проверить производителей готовой еды

Роспотребнадзор простят проверить производителей готовой еды.

Обращение поступило от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. По его словам, за последнее время в СМИ появлялись новости о массовом отравлении. В обращении говорится, что эксперты и исследователи указывают на то, что подобную продукцию нельзя выпускать на рынок.

Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в поставляемой сервисами еде при проверке подобных инцидентов.

Депутат указал, что отравления происходят "в разных регионах и в разных сервисах: от забегаловок с шаурмой до крупных сетевых заведений". При этом действующий два года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса сказался на качестве продукции отдельных производителей и заведений общественного питания, сообщают "Известия".

Ранее в Бурятии отравились 22 посетителя кафе.