В МВД опровергли существование распоряжения о наказании молящихся на публике

В России сотрудники правоохранительных органов не будут наказывать граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах.

Как заявила в Telegram официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при мониторинге СМИ выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности молящихся в общественных местах. На самом деле данный распорядительный акт МВД России не издавался.

Волк призвала журналистов и блогеров доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации.

Жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии являются неприемлемыми. Об этом сказано в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона.