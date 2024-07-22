Самый большой Duty Free в России увеличится в размерах
Самый большой Duty Free в России планирует увеличить размеры торговых площадей.
Новые магазины откроются до конца текущего года в аэропорту "Домодедово". После этого торговая площадь превысит 6 тыс. кв. м. Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2.
Директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов указал, что за год была увеличена общая площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в России магазины беспошлинной торговли duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.