Самый большой Duty Free в России увеличится в размерах

Самый большой Duty Free в России планирует увеличить размеры торговых площадей.

Новые магазины откроются до конца текущего года в аэропорту "Домодедово". После этого торговая площадь превысит 6 тыс. кв. м. Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2.

Директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов указал, что за год была увеличена общая площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в России магазины беспошлинной торговли duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.