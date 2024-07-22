Экс-министра спорта Дагестана пытался покончить с собой в "Матросской тишине"

Экс-главу Минспорта Дагестана Магомеда Магомедова госпитализировали в Москве из СИЗО "Матросская тишина".

У него множественные раны. Бывший чиновник мог пытаться покончить с собой. Его обнаружили в камере в ночь на 20 июля "с повреждениями, характерными при попытке суицида". Речь идет о ранах на предплечье.

Мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского. Медики оценивают состояние здоровья Магомедова как средней степени тяжести, сообщает Forbes.

Магомедов с 2012 года занимал должность министра физической культуры и спорта Дагестана, а с 2021 года был главой Кизилюрта. Он был арестован в октябре 2023 года по делу о многомиллионной растрате бюджетных средств. Дело связано с деятельностью на посту главы Минспорта.