В аэропорту Домодедово - восьмичасовые задержки

В московском аэропорту Домодедово наблюдаются восьмичасовые задержки рейсов.

Пассажиры не могут улететь в Турцию и Армению. По их словам, проблемы наблюдаются у "Уральских авиалиний". Авиаперевозчик беспричинно переносит рейсы.

Среди застрявших в аэропорту много детей и пенсионеров. Поздно вечером 21 июля к людям вышел представитель компании, пообещав предоставить воду и пропал, не став отвечать на вопросы пассажиров. Туроператоры говорят, что их тоже игнорят, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее пассажир упал в обморок, ожидая задержавшийся рейс "Уральских авиалиний" в Рощино