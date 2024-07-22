Байден вышел из президентской гонки

Американский президент Джо Байден заявил в своем обращении на личной странице в X, что не планирует баллотироваться на второй срок.

Такое решение глава государства объяснил тем, что намерен сосредоточиться на своих обязанностях до конца президентского срока. Байден предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом от демократов.

По его словам, для демократов пришло время объединиться и победить экс-президента Дональда Трампа.

"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в США должно быть проведено расследование сговора, целью которого было скрыть данные о реальном состоянии здоровья Байдена.