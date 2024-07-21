"Спартак" проиграл "Оренбургу" в дебютном матче Станковича в РПЛ

Московский "Спартак" потерпел поражение в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги.

Сегодня "красно-белые" играли на выезде против "Оренбурга". В результате москвичи пропустили два безответных мяча. Голами в составе хозяев поля отметились аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк. Оба игрока отличились во втором тайме.

Во 2-м туре чемпионата столичный клуб сыграет на выезде против подмосковных "Химок". В свою очередь, "Оренбург" дома примет грозненский "Ахмат".

Напомним, что в новом сезоне главным тренером "Спартака" будет известный сербский специалист Деян Станкович. Сегодня был его дебютный матч в РПЛ в качестве наставника "красно-белых".