Поиски пропавшего в Якутии вертолета приостановлены

Пропавший несколько дней назад в Якутии вертолет Robinson не найден, его поиски приостановлены. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как написал он в своем Telegram-канале, вертолет пока не удалось обнаружить по координатам его аварийного радиомаяка.

"Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 км не получилось из-за ухудшения метеоусловий", - уточнил представитель Росавиации.

Поисковый вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями и медиками на борту вернулся на аэродром Маган. Планируется, что поиски продолжатся завтра при допустимых метеоусловиях.

Напомним, в ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II, в котором находились три пассажира и пилот. Сегодня на его поиски вылетал вертолет Ми-8, так как начать их раньше не позволяли погодные условия.