В Греции автобус с туристами столкнулся с грузовиком

На греческом острове Керкира туристический автобус столкнулся с грузовиком. Есть жертвы.

Авария произошла на трассе "Керкира – Палеокастрица". По данным пожарной службы Греции, водитель автобуса погиб, двое туристов ранены. Пострадавших машинами "скорой помощи" доставили в больницы.

Известно, что в автобусе ехали 38 туристов. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Афинах, сейчас проверяется, могли ли находиться в автобусе граждане России.

В прошлом году в Греции также произошло ДТП с туристическим автобусом. Тогда в результате аварии погиб россиянин.