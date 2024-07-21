Зеленский сказал, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план [...], то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница", - сказал он в интервью BBC, которое приводит ТАСС.

На этой неделе издание The New York Times сообщило, что Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами. По данным американской газеты, киевские власти уже прорабатывают план его прекращения дипломатическим путем.

Ранее Владимир Путин заявлял, что необходимо полное завершение конфликта на Украине.