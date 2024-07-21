Трамп заявил, что получил письмо от Си Цзиньпина после покушения

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что после покушения на него получил письмо от Си Цзиньпина.

О послании от лидера КНР Трамп сообщил на выступлении в Мичигане.

"На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Содержание послания экс-президент США не раскрыл.

Напомним, 13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелок открыл огонь по Трампу спустя несколько минут после начала его выступления.

Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелявший был ликвидирован Секретной службой.

Сообщалось, что этот человек перед митингом изучал местность с помощью дрона. Позже Трамп выразил удивление, что преступнику не помешали попасть на крышу здания, откуда тот и сделал выстрелы.