Врио главы Югры посетит Мегион в преддверии Дня города

Завтра, 22 июля, врио главы Югры Руслан Кухарук посетит Мегион.

"В преддверии Дня города обсудим развитие Мегиона и поселка Высокий, разберем проблемные и сложные ситуации, проведем встречи с жителями. Разговор о муниципалитете будет неполным без ваших вопросов, предложений и идей", - написал сегодня Кухарук в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ждет подробных комментариев по городским и поселковым проблемам, а также важным для жителей темам.

"Сообщайте, какие учреждения и объекты строительства мне необходимо посетить лично", - призвал жителей Мегиона Руслан Кухарук.

Напомним, ранее врио главы Югры во время поездки в Белоярский район охарактеризовал этот муниципалитет, назвав его "образцовым".