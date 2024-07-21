Сильные дожди, грозы и ветер задержатся на Среднем Урале

Вернувшаяся на Средний Урал непогода задержится на ближайшие дни.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 21 июля, местами в регионе ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы и крупный град.

По уточненной информации синоптиков, непогода сохранится и завтра, 22 июля. В этот день местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В МЧС призывают уральцев быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, на прошлой неделе спасатели уже предупреждали свердловчан о сильных дождях и шквалистом ветре.