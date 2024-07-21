Свердловчане утвердили вопрос для референдума по строительству мусорного полигона

Жители Свердловской области утвердили вопрос для референдума по строительству мусорного полигона в Сысертском районе.

Как рассказали Накануне.RU участвовавшие в обсуждении жители района, сегодня в селе Кадниково собралась инициативная группа, которая должна была сформулировать вопрос и передать документы в Сысертскую районную ТИК. В итоге 114 человек единогласно утвердили вопрос для референдума по строительству мусорного полигона. Ожидается, что избирком вынесет решение в конце июля.

Напомним, ранее суд отказал в регистрации инициативной группы против мусорного полигона в Сысерти. Однако общественники намерены продолжать борьбу.

На этой неделе в Арбитражном суде Свердловской области прошло очередное заседание, истцом в котором выступает банк "Агромпромкредит", близкий к участникам мусорной концессии. Он пытается оспорить ограничения Россельхознадзора, чтобы перевести земли сельскохозяйственного назначения в промышленную категорию. Местные жители выступают за то, чтобы на землях выращивалась именно сельхозпродукция, и район оставался экологически чистым.