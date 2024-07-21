Главе СК России доложат о мигранте, преследовавшем девушек в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о противоправных действиях мигранта в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в столице Урала мигрант из Центральной Азии преследовал девушек. Кроме этого, приезжий угрожал жителям, которые пресекли его действия.

Сейчас проводится проверка. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, также на этой неделе Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки мигранта утащить в лес и изнасиловать девушку из Екатеринбурга.