Российские истребители заставили развернуться самолеты США, летевшие к границе РФ

Российские истребители не допустили нарушения границы над Баренцевым морем. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале, над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе России групповая воздушная цель. В воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы РФ", - отметили в Минобороны.

После этого российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавили в военном ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского патрульного самолета, приближавшегося к границе России в акватории Баренцева моря.