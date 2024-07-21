На поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson отправился экипаж Ми-8

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson. Об этом сообщили в авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Экипаж авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов вылетел в 15:40 из аэропорта Маган к месту проведения поисков", - приводит сообщение "Интерфакс".

Известно, что аварийный маяк на борту пропавшего вертолета сработал в 80 км от села Чагда Алданского района.

Напомним, в ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II, в котором находились три пассажира и пилот. Начать его поиски раньше не позволяли погодные условия.