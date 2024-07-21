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Происшествия В России Самарская область
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин хочет знать, почему прекратили дела одного из напавших на депутата в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о прекращении уголовных дел в отношении одного из напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самаре.

Напомним, по делу о нападении проходят два 19-летних уроженца Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний подросток. Вечером 18 июля они находились на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. Присутствовавшие там же депутат Матвеев и его водитель попытались остановить хулиганов, которые в ответ напали на них. В итоге депутату пробили голову.

Накануне всем троим нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд заключил их под стражу. Между тем, в СМИ появились сведения, что один из фигурантов ранее трижды привлекался за грабеж и кражи, однако его уголовное преследование было прекращено.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Самарской области изучить основания принятых решений. О результатах будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Теги: депутат, дела, нападение, Бастрыкин, СК, Самара


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