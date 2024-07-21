Российская ПВО сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью

В воскресенье утром российская ПВО сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

По его данным, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, что станет очередной провокацией против России.