Трампа удивило, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу

Экс-президент США, кандидат на пост главы Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил удивление, что стрелявшему в него на митинге не помешали попасть на крышу здания.

"Как кто-то смог попасть на эту крышу? Почему о нем не сообщили? Ведь люди видели, что он был на крыше", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как пишет РИА Новости, также экс-президент подчеркнул, что никто не предупреждал его о каких-либо проблемах безопасности перед митингом.

Напомним, 13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Стрелок открыл огонь по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления.

Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой. Сообщалось, что человек, стрелявший в Трампа, перед митингом изучал местность с помощью дрона.