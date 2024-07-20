В Белоруссии вынесен смертный приговор гражданину Германии

В Белоруссии подтвержден смертный приговор гражданину Германии. Идут консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

"Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. Данный преступник является гражданином Германии и нам понятна забота о нем германской стороны. Белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ. С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены", - заявил БелТА пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Ъ" уточняет, что ранее сегодня МИД Германии сообщил, что суд в Белоруссии приговорил 30-летнего гражданина ФРГ Рико Кригера к расстрелу. Его осудили по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В частности, его обвинили в подготовке теракта в составе организованной группы. Судебный процесс начался 6 июня, мужчина находился под стражей с ноября 2023 г.