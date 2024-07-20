В Краснодаре восстановлено электроснабжение

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии.

"Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Наумов в своем telegram-канале.

По его словам, в последнее время город находился в режиме сильнейших нагрузок, однако почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. Не хватило элементарных общения и заботы.

"В общем, будем разбираться в понедельник. Соберемся вместе с жильцами, представителями управляющих компаний, сетевиками и контрольно-надзорными органами", - написал Наумов.

Ранее жители вышли на улицы из-за отключения электричества.