Армия Израиля ударила по объектам хуситов в Ходейде

Армия обороны Израиля ударила по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. Это случилось в ответ на сотни нападений, совершенных против государства Израиль за последние месяцы.

В руководстве по обороне Командования тыла нет изменений. В случае внесения изменений в руководство мы проинформируем общественность соответствующим образом, сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале.

По данным источника РИА Новости, после атаки военных еврейского государства погибли два человека, еще трое получили ранения.