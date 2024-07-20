В Астрахани установили мемориальные памятные доски Героям России

Губернатор Игорь Бабушкин принял участие в торжественном открытии мемориальных досок Героям России Магомедали Магомеджанову и Григорию Замышляку. Их установили на территории регионального отделения ДОСААФ.

Полковник Магомеджанов и старший прапорщик Замышляк служили в морской пехоте Каспийской флотилии. Оба участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Григорий Замышляк отличился в боях за Грозный в 1995 году. Заменил раненого командира взвода. Будучи сам ранен, остался в строю, вынес из-под огня нескольких товарищей.

Магомедали Магомеджанов удостоен звания Героя за умелое командование и личный героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. В феврале этого года он получил смертельное ранение в бою у реки Днепр.

«Мы гордимся тем, что эти люди жили на астраханской земле. Их подвиг всегда будет служить примером мужества, стойкости и верности Родине. Вечная память героям!», - сказал глава региона.

Право открытия памятных досок предоставили ветеранам Каспийской флотилии Федору Виннику и Ивану Плесканову.

В мероприятии приняли участие родственники Героев России. Участники церемонии возложили цветы и почтили память Героев минутой молчания.