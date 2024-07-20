Глава Краснодара прибыл к протестующим из-за электричества жителям

К жителям Краснодара, которые перекрыли улицу из-за перебоев с электричеством, прибыл глава города Евгений Наумов.

"Нахожусь на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях. Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты. Мы все должны сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему, хотя это и непросто", - написал мэр в своем telegram-канале.

Он уточнил, что идут работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянут новый электрокабель.

"Обеспечен подвоз технической и питьевой воды к домам по Краеведа Соловьева, 6 и Крузенштерна, 6. Он будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения", - пишет Наумов.