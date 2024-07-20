В Волгограде выросло количество жертв взрыва газа на насосной станции

Выросло количество погибших при обрушении канализационно-насосной станции в Волгограде. Найдено тело пятого погибшего.

"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", - сказали "Интерфаксу" в управлении СКР по Волгоградской области.

Взрыв газа произошел на канализационной насосной станции ООО "Концессия водоснабжения" на улице Изобильная в Красноармейском районе 6 июля. На станции произошло обрушение несущих конструкций, было повреждено оборудование. Позже на месте взрыва обрушилась часть кровли здания. Причиной обрушения железобетонного перекрытия в МЧС назвали хлопок газопаровоздушной смеси. Причиной произошедшего могло стать нарушение при производстве сварочных работ. В результате происшествия получили повреждения десятки квартир.