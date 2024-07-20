Названо количество ядерных боеголовок Америки

В Америке рассекретили количество ядерных боеголовок.

По состоянию на сентябрь 2023 г., у США было 3 тыс. 748 ядерных боеголовок, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA).

Ранее в Кремле сообщили о дискуссиях по поводу пересмотра российской ядерной доктрины. До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ответ на действия стран Запада Россия может изменить свою ядерную доктрину. Это показала ситуация вокруг специальной военной операции. Также схожую идею высказал президент Владимир Путин. Как сообщил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам глава государства, это связано с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе. По его словам, в доктрину не нужно включать превентивный ядерный удар, потому что "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".