Baza: в Краснодаре люди вышли на улицы из-за отключений электроэнергии

Жители Краснодара вышли на улицы из-за отключений электричества. По их словам, количество отключений выросло до трех в неделю.

Теперь в домах, некоторые из которых – на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом температура воздуха в городе составляет +39. Коммунальные службы подключают запасной трансформатор, в квартирах появляется то свет, то вода на 30-40 минут на каждую сторону дома. Жители решили привлечь внимание местных властей к проблеме – они перекрыли улицу краеведа Соловьева и скандируют «Дайте свет!». На место приехала полиция, пишет telegram-канал Baza.

Ранее выяснилось, что на юге России, в Краснодарском крае и Ростовской области, начались отключения электричества. По тогдашним данным Минэнерго России, отключения затронули более 325 тыс. человек. В министерстве связали ситуацию с "высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами". В Краснодарском крае без электричества оставались 42 тыс. потребителей, в Ростовской области – 226 тыс. потребителей, введен график временного отключения.