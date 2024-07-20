В Самаре по делу о покушении на убийство депутата Госдумы арестован подросток

Арестован подросток, которому вменяют покушение на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева.

"В отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. В отношении двух других фигурантов рассмотрение ходатайств продолжается", - сообщает в своем telegram-канале управление СКР по Самарской области.

По делу проходят два 19-летних уроженца Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний местный житель. Вечером 18 июля они находились на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок. Присутствовавшие там же депутат Госдумы и его водитель попытались остановить молодчиков, которые в ответ напали на них.