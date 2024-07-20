В Верхней Пышме завели гигантский хоровод

В День металлурга и День города в Верхней Пышме впервые прошел фестиваль-конкурс "Хороводы Медной столицы". Хоровод не случайно стал символом праздника: этот народный танец олицетворяет сплоченность и единение его участников. В мероприятии принял участие 31 творческий коллектив, представляющий предприятия и организации города.

"Минимальное количество участников в каждой команде не менее 20 человек, поэтому фестиваль "Хороводы Медной столицы" стал одним из самых массовых творческих мероприятий, посвященных Дню металлурга – Дню города", - отмечают организаторы.

Каждая команда представила свой хоровод в одной из номинаций - "Обрядовый хоровод", "Времена года", "Национальный хоровод" и "Трудовой хоровод". Посредством художественных образов, ярких костюмов и хорошего настроения участники рассказали о производстве металла, национальных традициях, по мотивам сказов Бажова, прошел обряд посвящения в горные мастера, и даже была сыграна уральская свадьба.

Для посетителей и гостей праздника была подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы по рисованию на спилах, плетению ковров, созданию брелоков, хэнд-мейд ярмарка, конкурс "Семья года". Все желающие также могли сфотографироваться с Куприком, юбилейным талисманом градообразующего предприятия, и собственноручно отчеканить медную монету с юбилейной символикой. В завершении фестиваля в каждой номинации был определен победитель. Все участники получили дипломы, памятные подарки, и сертификаты в торговый центр. Кульминацией праздника стал гигантский хоровод, который собралось порядка 700 человек.

