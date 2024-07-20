Игорь Бабушкин обсудил с командующим Каспийской флотилии вопросы обеспечения и поддержки подшефного региону полка

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с командующим Каспийской флотилии Олегом Зверевым. Обсудили вопросы обеспечения и поддержки подшефного региону полка.

"Почти два года, как наша область взяла шефство над 177 отдельным гвардейским полком морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии. Для нас это большая честь. В его составе сформирована именная рота, состоящая из астраханцев. На протяжении всего этого времени оказываем бойцам полную поддержку. Регулярно передаем военнослужащим снаряжение и необходимое для эффективного выполнения боевых задач оборудование: тепловизоры, коптеры, антидроновые ружья и многое другое", - сообщил глава региона в своем телеграмм-канале.

Астраханцы с честью выполняют боевые задачи и вносят значительный вклад в ход СВО. Морпехи участвовали в освобождении Бердянска, Энергодара, остановили вражеское наступление у Работино и Крынок.

"Сегодня бойцы продолжают сражаться, совершают подвиги, рискуя своей жизнью ради безопасности нашей страны. Поэтому поддержка военнослужащих — это наш приоритет. Приложим все силы, чтобы обеспечить их всем необходимым", - подчеркнул Игорь Бабушкин.