Человек, стрелявший в Трампа, перед митингом изучал местность с помощью дрона

В Америке Томас Мэттью Крукс, совершивший покушение на Дональда Трампа, смог за несколько часов до митинга запустить в воздух дрон. Так он хотел изучить местность.

По данным источника The Wall Street Journal в правоохранительных органах, Крукс запускал дрон не единожды, и это был лишь один из способов его подготовки к стрельбе. Это – еще одно свидетельство "поразительных по своему масштабу просчетов служб безопасности", которые едва не закончились убийством экс-президента, пишет ТАСС.

13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Тогда еще неизвестный стрелок открыл огонь по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой. Газета Politico сообщала, что в разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны.