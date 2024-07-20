20 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Свердловская область
Фото: Алиса Болденкова

Сотрудникам Русской медной компании накануне Дня металлурга вручили награды

В преддверии профессионального праздника Дня металлурга и в год 20-летия РМК сотрудники компании были удостоены ведомственных и региональных наград Российской Федерации и Свердловской области.

Торжественная церемония награждения прошла в резиденции Губернатора Свердловской области. В награждении металлургов приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Клименко, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Свердловской области Игорь Аксёнов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталья Мартынова, заместитель Главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и вице-президент по персоналу РМК Кирилл Попов.

Вице-президент по персоналу РМК Кирилл Попов отмечает: «История Екатеринбурга и всей Свердловской области неразрывно связана с историей металлургии, отечественной промышленности. Уральские промышленники создают рабочие места, производят продукцию, без которой развитие остановится, повышают качество жизни. Это заслуга всех собравшихся здесь сегодня мастеров своего дела. Металлургия была и остается одним из ключевых локомотивов развития Свердловской области. Держась корней уральской промышленности и устремляясь в будущее, РМК уже вписала себя в вечность: своими предприятиями и социальными объектами, добрыми традициями и новым поколением, в воспитание которого компания делает вклад. От лица Русской медной компании я поздравляю вас с Днём металлурга и благодарю за ваш вклад в развитие компании, который будет сегодня отмечен наградами Свердловской области и Российской Федерации!».

(2024)|Фото: Алиса Болденкова

За большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены вице-президент по металлургическому производству РМК Алексей Бакин и ведущий специалист Управления экономической безопасности компании Сергей Лукьянов.

Почётным знаком «Серебряный знак Законодательного собрания Свердловской области» за большой вклад в развитие предприятия награждена вице-президент по экономике Татьяна Малек.

(2024)|Фото: Алиса Болденкова

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и большой вклад в развитие предприятия сотрудникам компании также вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области, Министерства промышленности и науки региона и Администрации города.

Русская медная компания, РМК, стенд на иннопроме(2018)|Фото: Накануне.RU

«Делами, не словами» – знаменитые слова уральских промышленников Демидовых являются девизом юбилейного года для РМК. Основанная в 2004 году, сегодня Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Компания реализует полный цикл от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК уделяет особое внимание поддержке любительского и профессионального спорта, а также его доступности, помощи больным детям и малоимущим, волонтёрским и добровольческим инициативам. Компания реализует социальные проекты на всей территории нашей страны.

Теги: рмк, день металлурга, награды, уральские промышленники


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