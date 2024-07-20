20 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Во Львове убита нацистка Фарион

Вечером 19 июля во Львове была застрелена бывший депутат Рады известная нацистка Ириина Фарион. Ей выстрелили в висок, Фарион забрала скорая, ей успели сделать первичную хирургическую операцию обработки головы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, но она умерла.
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Покушение было совершено возле дома Фарион. Она вышла из подъезда, и к ней подбежал молодой человек 20-25 лет и выстрелил в висок. Сообщается, что он будто бы давно появлялся у подъезда, где жила Фарион, видимо, следя за нею.

Полиция рассматривает две основные версии: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион. Но, учитывая ее позицию, они могут быть объединены в одну - неприязнь по причине ее взглядов. Она открыто называла всех, кто говорит на русском, свиньями, даже если они воюют в армии Зеленского. Из-за этого другие нацисты считали ее "пособником Кремля" и грозили ей последствиями. Та в ответ написала на них заявление в СБУ. Фарион была даже уволена из Львовской политехники, где преподавала, но совсем недавно через суд восстановилась.

На Украине все дружно осуждают убийство Фарион. Но, как пишет украинский канал "Легитимный", может быть, кто-то решил именно сейчас подогреть градус ненависти, и Фарион всего лишь сакральная жертва для этого. Политолог Сергей Марков считает, что Фарион убита, видимо, фашистами "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), которых она оскорбляла. Или же по приказу властей Украины, которым она мешала заставлять русских и русскоязычных жителей воевать против России.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечает, что Фарион была символом русофобии на Украине, но стала жертвой того, что сама и создавала. Ее ненависть вернулась к ней в виде пули. И она как змея, которая отравилась собственным ядом. К слову, Фарион не гнушалась призывать уничтожать русскоязычных людей.

Как подчеркивает военкор Юрий Котенок, к Фарион даже в украинских соцсетях особого сочувствия не наблюдается - настолько мерзкой и отвратительной была ее позиция.

Фарион было 60 лет, она успела побывать членом КПСС.

Теги: ирина фарион, украина, убийство


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