Бывший замминистра обороны Иванов попросился на волю

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов захотел на свободу. Он попросил суд избрать ему такую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Обосновал Иванов такое прошение тем, что он "участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды", говорится постановлении суда о продлении ареста бывшему замминистра, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что следствие изучит информацию о телефонных разговорах Тимура Иванова. Помимо этого, следователь изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.