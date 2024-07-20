В Югре назван "образцовый муниципалитет"

И.о. главы Югры Руслан Кухарук во время поездки в Белоярский район охарактеризовал муниципалитет.

"Мы понимаем, что это образцовый муниципалитет. Образцовый в плане проектов, которые здесь реализованы. Объекты городской среды, социальной инфраструктуры, спортивные. Объекты образования, дополнительного и дошкольного образования. Те проекты, которые по праву сегодня называются и имеют статус лучших муниципальных практик", – цитирует Кухарука официальный telegram-канал администрации Югры.

Среди мероприятий нового главы округа в районе – встреча с коренными малочисленными народами севера. Кухарук после встречи дал различные поручения. Например, для помощи оленеводам появится отраслевая рабочая группа с базой в Казыме. Еще одна важная тема – механизмы экономической поддержки оленеводов. Их необходимо сделать эффективнее, в частности, упростить процедуру их получения. Последнее поручение касается отстрела диких животных, представляющих опасность как для людей, так и для поголовья оленей. Северяне должны иметь право защищать себя. Как? Должны быть понятные правила. Их и предстоит определить.