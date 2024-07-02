"Аэрофлот" задерживает рейсы из-за нехватки стюардесс, - Baza

Сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, только Шереметьево за последние выходные было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилёт, а более 20 рейсов пришлось отменить.

По словам источников, основная причина задержки рейсов — нехватка персонала. Авиакомпания просто не успевает собрать необходимое для рейса количество бортпроводников, передает Baza.

"Чтобы хоть как-то укомплектовать экипажи, диспетчерам приходится в срочном порядке выдёргивать сотрудников с более поздних рейсов на более ранние. В итоге, по словам источников, часто стали происходить ситуации, когда бортпроводники поднимаются на борт уже после пассажиров. Кроме того, некоторые бортпроводники даже жалуются во внутреннем чате сотрудников, что им приходится перебегать с одного рейса на другой", - говорится в материале канала.

По данным канала "Авиаторщина", причиной такого дефицита стало окончание месяца (многие уже провели в воздухе свою санитарную норму месячного налёта — 90 часов), а также большое количество больничных.

По словам источников, многие сотрудники "Аэрофлота" уходят на больничные из-за того, что им приходится работать без выходных: в свободное от работы время им ставят учёбу, которая не учитывается в рабочем времени.

Таким образом у бортпроводников попросту нет выходных, поэтому они вынуждены брать больничные или увольняться. В результате увеличивается нагрузка на других бортпроводников.