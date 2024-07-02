МГУ заставили продезинфицировать учебный корпус и общежитие, где два года числилась болевшая туберкулезом студентка

Специалисты московского Управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование из-за случая туберкулеза у студентки МГУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что заболела студентка магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова.

Учебному заведению предписано провести обследования студентов и сотрудников университета на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы, а также заключительную дезинфекцию в корпусе на Ломоносовском проспекте, 27 и в общежитии на Ленинских горах, д. 1В.

В настоящее время проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации как по месту учебы, так и по месту жительства с проведением камерной дезинфекции.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", студентка с открытой формой туберкулеза училась на потоке два года, жила в общежитии и все это время у нее был кашель.

"С нами поступила женщина взрослая, которая с первых дней кашляла. Я понимала, что что-то не так, но она говорила мне лично, что заболевание неинфекционное. В четверг 27 июня нам выдали дипломы, сегодня в беседу пишут о том, что она попала в больницу с пневмонией, где обнаружили туберкулёз, который она скрывала. Она не проходила ни диагностику, ни лечение. Преподаватели игнорировали ее вид и кашель два года", — рассказывает одна из однокурсниц заболевшей.

В деканате каналу подтвердили информацию о заболевании выпускницы, заявив, что всех контактировавших с ней будут проверять на туберкулез, а на факультете проведут дезинфекцию. По данным канала, заболевшая все два года жила в главном корпусе общежития МГУ.