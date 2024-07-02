Путин посетит Саммит ШОС в Казахстане

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Визит запланирован на 3-4 июля 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства.

В Астане у Президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств – участников саммита.