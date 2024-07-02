Ставки по ипотеке в России приблизились к 20%

В России выросли ставки по ипотеке.

Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке, в этот раз рост составил 1,3 процентных пункта - базовые ставки теперь достигают 19,5%, а коммерческая ипотека - 21%. По ранее подписанным договорам ставку менять не будут.

Об увеличении ставок с 1 июля на 1,3 процентных пункта также объявил ВТБ. Зарплатные клиенты получат тариф "со скидкой" - 19,2%, сообщает Коммерсант.

Рынок готовится к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ, отметил генеральный директор агентства "БизнесДром" Павел Самиев: "Дальнейшее повышение ставки уже закладывается, потому что ожидания единодушны. Никто не предполагает, что ставка может быть даже сохранена".

В России завершилась программа льготной ипотеки. Это вызвало ажиотаж на рынке, отметили в ВТБ. Там ожидают, что по итогам июня продажи ипотеки в России могут составить 780 млрд руб., это почти в полтора раза больше, чем месяцем ранее. Но во втором полугодии рынок ипотеки ждет охлаждение: в июле-августе продажи сократятся на четверть, прогнозируют в банке.

Такие ставки становятся заградительными для клиентов, отметил экономист, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: "Ставка выше 20% годовых означает, что человек без каких-то вариантов получения семейной ипотеки просто не сможет взять в долг, потому что эти проценты абсолютно непосильны. Падение рынка будет достаточно серьезное. Я не думаю, что в России остались заемщики, которые могут брать новые кредиты под 20% годовых, плюс навязываемая страховка, все это огромные ежемесячные платежи. Соответственно, вот эти все истории с покупкой жилья заканчиваются".